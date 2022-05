Asfalto sui basoli di rampa San Francesco, l'indignazione dei cittadini Ad Avellino in vista della processione di Santa Rita

L'amministrazione comunale fa asfaltare via San Francesco Saverio in vista della processione di Santa Rita. Ma il lavoro fa indignare i cittadini: «Questa mattina si è consumato il più brutale e vergognoso scempio alla nostra città - si legge sulla pagina facebook di Capossela Flaviano arch- Il fulcro, il cuore di ogni città che si rispetti, il suo "centro storico" è stato lacerato ulteriormente dall incompetenza, non casuale di un'amministrazione inadeguata alle sue funzione. In pieno centro storico a 50 metri dalla nostra cattedrale, si è ben pensato di far asfaltare le due rampe in basoli di pietra, storicamente più antiche Rampa San Modestino e Via San Francesco Saverio con l'ardito compito di facilitare il transito della processione in occasione della festività di Santa Rita.

"Intervento temporaneo per salvaguardare i partecipanti alla processione, tra un mese la strada verrà rifatta coi basoli" si giustifica palazzo di città.