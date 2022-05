Il rilancio dell'agricoltura nelle aree interne è nelle mani dei giovani Coldiretti: "Occorre fermare lo spopolamento"

"Se non c'è redditività in agricoltura, difficilmente si potrà investire in questo settore. Lo spopolamento è sotto gli occhi di tutti. I cervelli buoni, sono andati via. Ridare reddito a chi investe in agricoltura, significa dare dinamicità e paradossalmente anche la possibilità di reinvestire e ripopolare le aree interne." Ad affermarlo è il direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda presente a Flumeri in Irpinia alla due giorni dedicata all'innovazione agroalimentare.

Un week end all'insegna del buon gusto con la presenza di svariati stand che mirano a promuovere le eccellenze del territorio e le tante tipicità locali, dall'olio ai formaggi. Una varietà di prodotti made in Irpinia. Zungoli, Flumeri e Melito Irpino sono i comuni beneficiari di un bando sulla dieta mediterranea. Si punta a valorizzare il paniere agroalimentare irpino.

Una vera e propria scommessa secondo Maria Tortoriello direttrice provinciale di Coldiretti Avellino: "Sono i giovani il vero futuro. Un tessuto abbastanza forte soprattutto in quest'area. E grazie a questi progetti e a queste misure che come Coldiretti stiamo portando avanti, riusciremo sicuramente a dimostrare che la sfida è possibile."