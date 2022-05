Rose e tanta devozione, dopo due anni Santa Rita torna alla normalità Alle 11 la messa celerata da monsignor Aiello

Dopo due anni di stop e restrizioni, tornano nella totale normalità i festeggiamenti in onore di santa Rita. la santa delle cause impossibili.

In serata, anche se con un percorso ridotto, si rivedrà la processione.

Parliamo di un evento religioso molto sentito nel capoluogo irpino e atteso ogni anno da centinaia di fedeli.

Lo scorso anno il Covid costrinse a ingressi contingentati in chiesa dove il vescovo Arturo Aiello celebrò la santa messa, diffusa anche su maxi schermi.

Quest’anno invece sono tanti i fedeli che dalle prime ore della mattina hanno affollato la chiesa di via san Francesco Saverio rose alla mano per pregare la santa.

La processione partirà alle 18.30 dalla chiesa di San Francesco Saverio, poi si attraverserà via Del Gaizo, si percorrerà ia Circumvallazione, piazza D’Armi, via de Concili, corso Vittorio Emanuele, piazza Libertà fino al rientro in chiesa.