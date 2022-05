Avellino, in migliaia per la processione. Il sindaco Festa: "Evviva Santa Rita" Sindaco e giunta, con altri consiglieri in marcia con migliaia di fedeli per le strade del centro

"Finalmente è tornata la processione di Santa Rita. Che bello rivedere tanta gente popolare di nuovo le strade della città per venerare la santa dei casi impossibili, a cui da sempre è molto devota la nostra comunità. Evviva Santa Rita". Con un post il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, saluta il ritorno della processione in onore della Santa, tanto cara e amata. Quest'anno dopo due anni di stop, causa pandemia, è tornare a sfilare per le strade della città la statua della Santa. In migliaia in marcia sono partiti dalla chiesa di San Francesco Saverio, a rampa San Modestino, per pregare e onorare Santa Rita. In testa al corteo il sindaco Festa, il vicesindaco Laura Nargi, l'assessore Stefano Luogo, e altri componenti dell'assise. Ma soprattutto si sono raccolti nel centro antico tantissimi fedeli. La processione è partita dalla chiesa dopo la messa del pomeriggio per attraversare le vie del Centro. In serata è atteso il ritorno in chiesa della Statua sacra.