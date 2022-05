Covid, contagiato il presidente Sellitto: "Chi può faccia subito la quarta dose" Avellino, positivo il presidente dell'Ordine dei Medici che spiega: sintomi severi, ma sto bene

Anche il presidente dell’Ordine dei Medici di Avellino, Francesco Sellitto, è risultato positivo al Coronavirus. Sintomi severi per i presidente che da ieri è positivo, ma che ha iniziato a stare mare da venerdì.

“Vedo e assisto tante persone positivi al coronavirus, purtroppo prima o poi doveva succedere - spiega Sellitto -. Resto isolato a casa e ci tengo a raccontare a tutti che il covid non è sparito, Nonostante il vaccino ho comunque sviluppato sintomi severi. La tosse mi sta tormentando, ho avuto la febbre alta e dolori articolari e alla testa. La mia situazione conferma l’aggressività di un virus e delle sue varianti che non è affatto sparito. Il mio invito è alla prudenza, ad usare la mascherina. Ma soprattutto invito, chi può farlo, a fare subito la quarta dose, aspettando vaccini sempre più aggiornati in autunno che possano creare uno scudo sempre più forte contro questo maledetto virus. Rischiamo un vero e proprio disastro nel prossimo autunno se non saranno creati vaccini sempre più validi contro il contagio”.