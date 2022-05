Soviero: "Il PNRR stimola pericolosi appetiti della criminalità" Il procuratore aggiunto di Salerno ha incontrato i ragazzi dell'Amabile nell'anniversario di Capaci

"Il Pnrr stimola pericolosi appetiti della criminalità organizzata, bisogna stare con gli occhi ben aperti e vigilare sugli appalti".

A lanciare l'allarme, nel giorno del ricordo del trentennale delle stragi di mafia, il procuratore aggiunto presso la procura della Repubblica di Salerno Francesco Soviero, magistrato per tanti anni in servizio alla Dda.

“Oggi la criminalità drena denaro ed è entrata nel circuito dell'economia, anche quella legale. Giovanni Falcone fu il primo a dire che per colpire le mafie bisognava seguire i grandi flussi di denaro. Oggi lo stiamo vedendo. La criminalità non è più quella di quarant'anni fa, veste il doppio petto, anche con collusioni con imprenditori e professionisti".

"L'Irpinia non è esente dalla camorra, certo i livelli di infiltrazione e ramificazione non sono quelli del napoletano p del casertano, ma anche qui negli anni sono stati inferti duri colpi alla criminalità. Molti esponenti sono stati arrestati e i clan, il più delle volte, non si sono rigenerati".