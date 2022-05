Covid, crollano i contagi in Irpinia: 66 positivi su 458 tamponi processati Meno tamponi e meno casi di positività in provincia di Avellino

Covid, crollano i contagi in provincia di avellino, complice anche il ridotto numero di tamponi processati ieri. Solo 66 i nuovi casi di positività al coronavirus accertati in provincia di Avellino. Solo sei i casi nel comune capoluogo dopo l'unghi mesi di emergenza piena. 3 Ad Ariano, 4 a Grottaminarda. L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 458 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 66 persone:

- 1, residente nel comune di Aiello del Sabato;

- 1, residente nel comune di Aquilonia;

- 4, residenti nel comune di Ariano Irpino;

- 3, residenti nel comune di Atripalda;

- 2, residenti nel comune di Avella;

- 6, residenti nel comune di Avellino;

- 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino;

- 1, residente nel comune di Carife;

- 1, residente nel comune di Casalbore;

- 2, residenti nel comune di Cassano Irpino;

- 2, residenti nel comune di Cervinara;

- 1, residente nel comune di Domicella;

- 1, residente nel comune di Gesualdo;

- 1, residente nel comune di Greci;

- 4, residenti nel comune di Grottaminarda;

- 3, residenti nel comune di Guardia Lombardi;;

- 2, residenti nel comune di Mercogliano;

- 2, residenti nel comune di Mirabella Eclano;

- 2, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 4, residenti nel comune di Montella;

- 1, residente nel comune di Montoro;

- 1, residente nel comune di Morra De Sanctis;

- 4, residenti nel comune di Nusco;

- 1, residente nel comune di Paternopoli;

- 1, residente nel comune di Pratola Serra;

- 1, residente nel comune di Salza Irpina;

- 2, residenti nel comune di San Sossio Baronia;

- 1, residente nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi;

- 3, residenti nel comune di Scampitella;

- 1, residente nel comune di Senerchia;

- 2, residenti nel comune di Serino;

- 1, residente nel comune di Solofra;

- 1, residente nel comune di Vallata;

- 1, residente nel comune di Villanova del Battista;

- 1, residente nel comune di Volturara Irpina.