Avellino, infiltrazioni mafiose nel settore edile, arriva il protocollo d'intesa Giovedi 26 maggio la firma in Prefettura con Ance

Il Prefetto Paola Spena, ed il Presidente di ANCE di Avellino, Michele Di Giacomo presenteranno nella giornata di giovedì 26 maggio alle ore 11.30, presso il Palazzo di Governo, l’adesione al “Protocollo per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nel settore edile”, stipulato a livello centrale tra il Ministero dell'Interno e l'Associazione nazionale.



Il Protocollo, che rappresenta un ulteriore strumento a tutela dell’economia legale dell’intera filiera edilizia, mira a rafforzare strategie e procedure per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nei circuiti dell’economia legale del territorio, estendendole anche agli appalti privati nel settore edile al fine di consentire alle imprese aderenti di stipulare contratti o subcontratti esclusivamente con soggetti di cui sia accertata l’insussistenza di motivi ostativi.

Questa mirata azione di prevenzione amministrativa antimafia diventa ancor più significativa nell’attuale contesto economico in cui assiste ad un rilancio del settore dell’edilizia.

L’evento si svolgerà alla presenza dei vertici delle Forze dell’Ordine e delle Amministrazioni ed Enti interessati, tra cui ITL, INAIL, INPS, Ufficio Scolastico provinciale, Camera di Commercio, le Associazioni di Categoria nonché le Organizzazioni Sindacali.