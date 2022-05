Restauro della Dogana, Festa: "Non svelo niente ma verrà una grandissima opera" E sulla colata di asfalto a Santa Rita: " A breve provvederemo all'esecuzione dei lavori"

Restauro della Dogana, il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha fatto il punto della situazione sul restauro della Dogana di Piazza Amendola. :

"Andiamo avanti in maniera molto fattiva. C'è grande impegno da parte dello studio Multari, sta dando grandi risposte e sono convinto che otterremo una grandissima opera di cui l'intera comunità potrà giovare. Ci sono idee chiare, anche in seguito all'incontro con la Sovrintendenza, ma non vogliamo svelare nulla. A lavoro ultimato, scopriremo le carte".

Sulla futura facciata della Dogana potrebbe essere ricollocata un’opera dal valore inestimabile. La statua di Venere, che già prima dell’incendio impreziosiva l’antico edifico di piazza Amendola, assieme alle altre statue oggi conservate all’interno della dogana dei grani di Atripalda.

Il primo cittadino è tornato anche sul caso della colata di asfalto davanti alla Chiesa di Santa Rita. "Abbiamo già un finanziamento apposito, l'autorizzazione è stata ottenuta. A breve, gli uffici provvederanno all'affidamento e all'esecuzione dei lavori".