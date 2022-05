De Mita. "Uno degli ultimi grandi e padre amorevole". In migliaia per i funerali Nusco. Da stamattina l'arrivo politici e gente comune per dare l'ultimo saluto a Ciriaco De Mita

Ciriaco De Mita e la sua famiglia. La moglie Annamaria, i quattro figli: Antonia, Giuseppe, Floriana e Simona. Da ore va avanti il pellegrinaggio laico, di gente comune e politici, che stanno raggiungendo Villa De Mita a Nusco per dare conforto. Antonia De Mita, primogenita di Ciriaco, nelle interviste rilasciate ad alcuni giornali Antonia racconta di un padre amorevole, sempre pronto ad interrompere riunioni e a richiamare immediatamente i suoi familiari, per essere presente. “Mi ha sempre fatto guardare avanti. Era un padre di una dolcezza infinita», racconta Antonia, che da oltre due anni aveva deciso di tornare a Nusco per stare vicina alla sua famiglia. A Nusco il ricordo dei compaesani come Luigi Mongelli, detto Tattalino, che è stato il barbiere del presidente a Nusco per decenni. Alle elezioni comunali del 2014, che consegnarono per la prima volta la fascia tricolore a De Mita, Tattalino girava in maglietta rossa col volto del futuro sindaco stampato. «È stato un grande amico e un personaggio storico. “Gli tagliavo i capelli, la barba se la faceva da solo, è ogni volta era un piacere. Nel mio paese sono passati tutti, i grandi della politica italiana e non solo. Li portava tutti da me per un rito, quello di barba e capelli , che diventava occasione di incontro e confronto. Con De Mita, politico di razza e unico, se ne va l’ultimo dei Mohicani. Passeranno secoli prima di riavere un politico vero come lui. Era e resta l’unico uno statista lungimirante, un politico illuminato”.