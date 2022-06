Consegnate 15 borse di studio agli studenti vincitori del concorso Ricicla.tv L’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti presieduto dal senatore Enzo De Luca

L’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti (ORGR), presieduto dal senatore Enzo De Luca, ha assegnato le 15 borse di studio riservate agli istituti di ogni ordine e grado della Campania, che hanno risposto al concorso bandito per l’anno scolastico 2021/22.

La prova consisteva nell’approfondire liberamente il seguente tema: «Il riciclo e il riuso dei rifiuti per rigenerare l'ecosistema». La commissione ha valutato gli elaborati pervenuti sotto forma di scritti o video, scegliendo tra le proposte giunte dalle scuole, ma apprezzando l’alta qualità e il significato del lavoro prodotto da tutti i partecipanti.

Si annunciano i vincitori, ricordando che, come nelle precedenti edizioni, saranno consegnati attestati di partecipazione a ogni istituto che ha aderito.

La cerimonia di premiazione è fissata il 10 giugno a partire dalle ore 9.30 presso la Stazione Marittima di Napoli, durante la tregiorni di dibattiti “Green Med Symposium - viaggio nella sostenibilità”, promossa da Ecomondo e Ricicla.tv Il concorso rientra nell’ambito del «Progetto di sensibilizzazione nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Campania, per una corretta gestione del riciclo e del riuso dei rifiuti», promosso dall’ORGR e dall’Ufficio Scolastico Regionale, in accordo con gli Assessorati Regionali all’Ambiente e alla Pubblica Istruzione. Di seguito l’elenco per provincia degli istituti vincitori della borsa di studio per l’anno scolastico 2021-22:

Scuola Primaria: Istituto Perna-Alighieri di Avellino; Direzione Didattica Statale Orta di Atella di Caserta; Istituto Campo del Moricino, Napoli; Istituto Casoria 1° di Casoria (Na); Istituto Medaglie d’Oro, Salerno.

Secondaria di I grado: Istituto Criscuoli di Sant’Angelo dei Lombardi (Av); Istituto Comprensivo di Telese Terme; Istituto Carinola Falciano di Carinola (Ce); Istituto Troisi di San Giorgio a Cremano (Na); Istituto Tommaso Anardi di Scafati (Sa).

Secondaria di II grado: Istituto Pietro Colletta di Avellino; Istituto Lombardi di Airola (Bn); Istituto C. Andreozzi di Aversa (Ce); Istituto Caravaggio di San Gennaro Vesuviano (Na); Convitto Nazionale Tasso di Salerno.

I premi sono assegnati dal Comitato Direttivo dell’Osservatorio Regionale Gestione Rifiuti, presieduto dal Presidente, sen. Enzo De Luca.

«L’impegno dimostrato da alunni e studenti campani conferma l’interesse per i temi dell’ambiente e della transizione ecologica», ha commentato il Presidente De Luca, assegnando le borse di studio per il 2022. «Ringrazio i riferimenti istituzionali che hanno consentito l’affermazione di questo concorso scolastico, istituito nel 2017 nel solco di una collaborazione in Campania tra MIUR - Ministero dell’Istruzione - USR, Regione e ORGR voluta per contribuire alla coscienza civica delle nostre comunità locali, a partire dalle nuove generazioni», ha concluso il Presidente dell’ORGR, esprimendo «l’auspicio di un definitivo ritorno alla normalità, dopo due anni di emergenza imposta dalla pandemia».