Giustizia, a Montella confronto sul referendum con il senatore Urraro Iniziativa domenica del Movimento Attivo Politico e Sociale con il Forum dei Giovani di Montella

Il M.A.P.S. Movimento Attivo Politico e Sociale in collaborazione con il Forum dei Giovani di Montella in vista del referendum del 12 giugno sulla giustizia, promuove un momento di confronto sui cinque quesiti referendari, per favorire una scelta consapevole dei cittadini su una tematica affrontata poco e particolarmente orientata agli esperti del settore.

Il convegno si svolgerà domenica 5 giugno alle ore 17:30 presso Palazzo Bruni Roccia, sede del Forum dei Giovani di Montella.

Durante l’incontro saranno raccolti gli interventi dell’on.Luigi Famiglietti, avv.Giovanni Bove, segretario provinciale di Azione, Louis Stanco, segretario di M.A.P.S., avv.Gerardo Volpe, avv.Chiara Molinario, avv.Gianluca Volpe e avv. Raffaele Tecce, docente universitario procedura penale e in videocollegamento il senatore Francesco Urraro, membro della commissione Giustizia.

Mentre a contribuire alla discussione saranno presenti in sala i membri del direttivo di M.A.P.S., il coordinatore Angelo Di Pietro e Rosalia Passaro, consigliera comunale a Montella ed esponente nazionale di Azione.