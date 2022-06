Sanità, aspettando i nuovi manager: valzer di incarichi, 13 irpini in lizza Pizzuti vuole il bis al Moscati. Morgante verso Napoli: ma l'ultima parola spetta a De Luca

13 posti da direttore generale e la carica dei 111 candidati, aspiranti manager, con curriculum di primo rango, per dirigere aziende sanitarie. Alla fine di giugno si avranno i nomi. Dal sette al nove giugno si sono tenute le prove da sostenere e tra i banchi dei candidati ci sono stati anche 13 irpini. Spetterà a De Luca l’ultima parola. Sarà lui a decidere tra una lista di selezionati.

Per la guida dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino la sfida è a quattro. Vuole calare il bis il manager attuale dell’ospedale di contrada Amoretta, Renato Pizzuti, con i tre anni completati, ma spunta anche il nome di Maria Morgante, quello dell’ex commissario straordinario dell’Asl di Avellino Mario Nicola Ferrante e del salernitano Germano Perito.

Questo il poker dei primi in pol ma ci sono anche altri irpini in lizza come Emilia Anna Vozzella, Maria Concetta Conte e Armando Masucci e l’attuale numero uno dell’Arpac Stefano Sorvino.

La manager Maria Morgante intanto liquida il piano triennale e prepara le valige infatti, a fine mese lascerà la struttura di via Degli Imbimbo che ha guidato dal 2016 per due mandati consecutivi. Il ruolo apicale all’Asl di Avellino è conteso da due irpini: l’attuale numero uno dell’Arpac, Stefano Sorvino, e il direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera Federico II di Napoli, Emilia Anna Vozzella.