L'Isochimica uccide ancora. "Addio a Giovanni ennesima vittima dell'amianto" Avellino, la fabbrica killer e le vittime dell'amianto

"Isochimica, fabbrica killer, miete l'ennesima vittima", afferma Tony Della Pia, del Partito di Rifondazione Comunista.

"Un altro padre di famiglia che lascia i suoi affetti perché colpito da mesotelioma pleurico, diretta conseguenza dell'esposizione all'amianto. La sentenza di primo grado ha parzialmente sancito cause e responsabilità, tuttavia gli ex lavoratori e le loro famiglie, dopo circa quaranta anni di denunce e lotte attendono ancora il dovuto risarcimento per i danni subiti. In un certo senso è immorale costringerli a intraprendere ulteriori iter giudiziari, anche in sede civile, per ottenere un minimo di giustizia che sicuramente non riconsegnerà le vite spezzate e neanche la salute per sempre compromessa. Condoglianze agli amici e alla famiglia di Giovanni", conclude.