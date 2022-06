Sant'Angelo dei Lombardi, finanziato il restauro della Cattedrale Grazie al Pnrr ci sono oltre 2,4 milioni di euro per l'edificio storico irpino

Il Ministero della Cultura ha raggiunto tutti gli obiettivi del PNRR previsti per la data del 30 giugno 2022. Sono stati assegnati 1,8 miliardi di euro per il miglioramento dell’efficienza energetica di 274 cinema, 348 teatri e 120 musei; per l’attrattività di 310 borghi (linea A + linea B); per la valorizzazione di 134 parchi e giardini storici; per l’adeguamento sismico e messa in sicurezza di 257 luoghi di culto, torri e campanili e per il restauro di 286 chiese del patrimonio del Fondo edifici di culto del Ministero dell’Interno (FEC).

I traguardi sono stati raggiunti grazie alla costante e virtuosa collaborazione che le strutture del ministero guidato da Dario Franceschini hanno avuto con il MEF, gli enti locali, le Regioni, l’Anci, le province autonome, il mondo dell’associazionismo, gli operatori economici e le associazioni di categoria.

Il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, di supporto all’Arcidiocesi, vede finanziato il progetto per il restauro e valorizzazione del complesso storico di alto pregio architettonico, artistico e ambientale della Cattedrale con un fondo assegnato pari 2.430.000 euro a valere sull’intervento 2.4 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)” : Interventi di adeguamento e messa in sicurezza sismica dei luoghi di culto.