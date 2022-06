Summonte e la via del Partenio: "Da qui si rilancia turismo delle aree interne" La sfida passa attraverso il lavoro della Fondazione Sistema Irpinia

L'antica via del Partenio e i suoi percorsi storici e naturalistici. Qui, all'ombra del suggestivo complesso castellare, Summonte è diventato uno dei borghi più belli d'Italia.

Ora la sfida è fare rete per rilanciare il turismo ecosostenibile nelle aree interne lo hanno ribadito gli amministratori locali a margine di un convegno a cui ha partecipato anche il consigliere regionale Maurizio Petracca.

“Bisogna provare a fare rete finalmente abbiamo un presidente della Provincia e la Fondazione Sistema Irpinia che su questo può fare un buon lavoro, questa è la prospettiva di sviluppo di questo territorio".

“Turismo sì ma non di massa - avverte il sindaco di Summonte Pasquale Giuditta - borghi come il mio devono preservare le loro caratteristiche. Dobbiamo aprirci al territorio napoletano ma prendendo quello che interessa a noi per tornare protagonisti della nostra storia e dei nostri territori”.