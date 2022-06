Covid, una morta al Moscati. Risalgono i ricoveri. Bimbo positivo in pediatria Contagi senza freni e risale il numero dei malati in corsia ad Avellino

È deceduta questa mattina, nell’area Covid dell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’Azienda Moscati, una paziente di 82 anni di Baiano (Av), ricoverata dal 24 giugno.Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 12 pazienti: 5 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 4 in Medicina Interna, 1 in Cardiochirurgia, 1 in Geriatria e 1 in Pediatria. I contagi risalgono rapidamente in provincia di Avellino a conferma dell'altissima contigiosità di Omicron 5. Dilagano le varianti e i cittadini sembrano ancora troppo restii alla cautela. Gli esperti annunciano per fine luglio una sesta ondata di contagi. Per ora le cifre dei ricoveri sono ridotte, ma resta l'allerta per una situazione generale di rischio diffuso.