Grottaminarda, l'amministrazione comunale accelera per la banda ultralarga Si sta concordando l'allaccio "porta per porta"

In previsione dei lavori di ampliamento della banda ultralarga, il Sindaco e l'Amministrazione comunale, informano i cittadini che hanno intrapreso contatti con la società incaricata dei lavori allo scopo di ramificare in modo capillare tale iniziativa.

Si sta concordando, con le società preposte, l'allaccio "porta per porta" delle rete ad altissima velocità (NGA, Next Generation Access), in modo da dare a tutte le utenze, sia private che aziendali, la possibilità di navigare in modo ottimale.

«L'auspicio – afferma la delegata alle Politiche dell'innovazione e digitalizzazione, Virginia Pascucci, (nella foto) – è che nell'era dell’E-commerce, delle call di lavoro e delle lezioni online, la massima diffusione di questa iniziativa, possa apportare benefici allo sviluppo ed all'economia della nostra area grazie ad una maggiore velocità di connessione e che Grottaminarda possa essere sempre meglio collegata anche dal punto di vista digitale e soprattutto che si possa abbattere attraverso l'utilizzo di tali tecnologie innovative ogni "digital divide". Il mio primo impegno sarà proprio in questa direzione».