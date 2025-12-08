Puck Teatré conquista Palazzo Filangieri e Lapio diventa un magico set di Natale Scopri quanti personaggi delle fiabe sono finiti nel libro dei cattivi

L'arcano è solo di questi giorni ed è un nodo che tiene insieme tutto fino a quando Nicodemo, fratello irpino di Babbo Natale, non emetterà la sentenza. Il dubbio lo insinua, più di ogni altro, Eco, l'attivista: “E' giusto spegnere per un po' le luci dei giorni di festa per poter vedere le stelle”?

Bambini trasognanti trasformati in giudici popolari, totalmente rapiti dal mondo fantastico dei personaggi che raccontano, con mille ragioni possibili, perché sono “finiti nei guai”, vengono chiamati a scegliere con pietre preziose di diversi colori.

Ma non vi sveliamo tutta la trama e l'epilogo di “Natale sotto e sopra”, spettacolo itinerante per famiglie, messo su dalla compagnia di Puck Teatré, nello scenario unico e suggestivo di Palazzo Filangieri a Lapio, scrigno del Fai e secolare custode di tradizione e architettura di una Irpinia antica e a rischio di estinzione.

Due ore di spettacolo, i migliori 26 minuti di auto dal comune capoluogo, per imbattersi nei personaggi più amati delle fiabe messi nella lista dei cattivi da Babbo Natale. Da Massimo Vietri (leader dei Lumanera) nei panni di Nicodemo, a Gretel, impersonata da Jessica Festa, da Belle, vera mattatrice, ruolo gestito da Martha Festa, a Robin Hood, al secolo Mattia Perrella, più a suo agio con il pentagramma che con l'arco e le frecce. Vale la pena nominarli uno a uno, perché sono giovani, sono talenti e svelano il più semplice dei segreti: date ai ragazzi una opportunità e dimostreranno che proprio non vorrebbero andare via da questa terra. Ronin Petrozziello è il principe Schiaccianoci, Antonella Montanino la schiaccianoci custode del pozzo dei desideri, Michelangelo Belviso lo schiaccianoci anziano, Davide Gaeta lo schiaccianoci Cantagallo, Francesco Pio Varriale lo schiaccianoci pianista, Claudio Lombardini lo schiaccianoci Cassette, Annarita Picariello e Francesco Paolo Esposito nel ruolo di Eco l' attivista e degli schiaccianoci del Tribunale del polo nord, Asia Buonovino la schiaccianoci della letterina gigante, Anthony Dylan Ciliberti è Hansel, Mariachiara Giordano è una dolcissima e bravissima Clara. Massimiliano Tomei è il V.O. Babbo Natale, Nicolò Mallardo nei panni di Gianburrasca.

Lara Belcastro ha reso magiche locandine e grafiche, Monica Vietri, Event Planner, ha immaginato percorsi fantastici per i vicoletti di Lapio e ogni installazione. L'illustrazione “Sogno a Palazzo Filangieri” è firmata da Francesca Rapa. Della maestra Wanda Papa le scene, vere fino a doverle toccare. Maurizio Iannino ha curato il service audio – luci. Di Puck Teatré l'ideazione, i costumi, la scrittura, casting director e regia. L'amministrazione comunale di Lapio ha saputo vedere lontano.