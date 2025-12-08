Terza età e non solo in festa a Casa Reale: tradizionale pranzo dell'Immacolata Iniziativa organizzata dal centro polivalente e circoli affiliati di Ariano Irpino

Grande partecipazione al pranzo dell’Immacolata organizzato dal centro sociale polivalente e dai circoli terza età affiliati del comune di Ariano Irpino, nella splendida cornice di Casa Reale a Sturno nel cuore dell'Irpinia.

Il presidente del centro sociale polivalente Antonio Ceruolo ringrazia l’amministrazione comunale per il patrocinio, i presidenti dei circoli affiliati, i soci, Giancarlo Molinario patron di casa Reale. Presenti all’evento il sindaco Enrico Franza e l’assessore alle politiche sociali Pasqualino Molinario .

La terza età oggi è decisamente più attiva che in passato, grazie a una maggiore aspettativa di vita e a una migliore qualità della vita.

Il centro sociale polivalente ed i circoli terza età affiliati del comune di Ariano Irpino propongono ai circa 1500 soci, attività fisiche e sociali per mantenere autonomia e benessere.

Cosa significa essere nella terza età oggi: non è una fase di declino, contrariamente al passato, è vista come un periodo di potenziale crescita, con più tempo libero, relazioni sociali vivaci e possibilità di nuove esperienze e amicizie.

Si incoraggia la partecipazione a gruppi di cammino, yoga, ballo, viaggi e altre attività per mantenersi attivi e prevenire solitudine e deficit cognitivi.

L’assessore Pasqualino Molinario, ringraziando il presidente Antonio Ceruolo e tutti i presidenti circoli affiliati, dichiara che l’anno 2025 ha visto l’apertura di nuovi circoli terza età, una grande partecipazione sociale.

"I giovani della terza età sono stati un esempio positivo anche per le nuove generazioni. Ricco anche il programma per l’anno 2026". Il sindaco Enrico Franza ha dichiarato che l’amministrazione comunale non farà mancare il proprio sostegno.