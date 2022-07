Metro leggera, finalmente si parte ma non mancano difficoltà Ok la prova di funzionamento su strada. Qualche intoppo ha caratterizzato il giorno dell'esordio

E' stata una mattinata non senza intoppi all'Air Campania per il giorno della prova di funzionamento della metropolitana leggera ad Avellino. I tempi non sono stati certo rispettati al meglio.

La prova era inizialmente prevista per le 10.30 ma il conducente abilitato a guidare il mezzo elettrico, un dipendente Anm, doveva arrivare da Napoli.

Allora tutto posticipato alle 12 ma alle 13 del mezzo in strada ancora nessuna traccia. Solo allora è venuto a fare il punto della situazione il dirigente tecnico Air Carmine Alvino.

“Stiamo limando le ultime cose con i tecnici ANM poi lo metteremo su strada. Più globalmente preoccupazioni non ne abbiamo, stiamo rispettando il cronoprogramma e il 1° agosto entrerà in servizio".

Intorno alle13.30 il primo aggancio in via Cavour alla presenza del sindaco. "A 21 anni dall'approvazione del progetto e a 14 anni dalla firma del contratto, finalmente oggi si parte. Questa è una grande soddisfazione - ha dichiarato Festa - stiamo rispettando il cronoprogramma, devo ringraziare tutte le imprese che ci hanno sostenuto in quest'opera e anche gli uffici comunali. Abbiamo ereditato questo intervento e, per dovere e continuità amministrativa, lo abbiamo portato a termine senza correre così il rischio di dover restituire i fondi alla comunità europea. Il nostro dovere è di dare un senso ad un intervento pensato 21 anni fa e abbiamo anche l'onere di trovare soluzioni al problema relativo alla mobilità ed ai parcheggi".

Ma insomma una partenza decisamente tra mille ostacoli per un'opera che già era nata sotto una cattiva stella con ritardi e atti vandalici. A regime, dal 1° agosto, gli 11 bus elettrici attraverseranno tutta la città, da est a ovest, lungo gli 11 km dell'anello. Una corsa contro il tempo dopo vent'anni di vicissitudini per salvare il finanziamento europeo ed evitare una figuraccia.