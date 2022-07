Lo Sport e le pari opportunità: Sabato 23 luglio l'evento a Montoro Parteciperanno le campionesse di boxe e kickboxing Francesca Pia Regione e Maria Citro

"Lo sport e le pari opportunità “. E’ questo il tema del convegno che si terrà sabato sera alle 20:30 nel chiostro del complesso monumentale del Corpo di Cristo a Borgo di Montoro. Sarà una serata di confronto sul tema dello Sport quale strumento per superare le diseguaglianze, per combattere le discriminazioni, per favorire l'integrazione e la crescita degli individui. Ai lavori parteciperanno la campionessa italiana di Kickboxing Maria Citro e la campionessa italiana di pugilato Francesca Pia Regione. L’appuntamento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Montoro Girolamo Giaquinto, dell’assessore allo sport cultura e spettacolo, Raffaele Antonio Guariniello, e del direttore di Borgosalus, presidente provinciale US Acli Avellino il Dott.Massimo De Girolamo.