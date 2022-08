Nato prematuro, pesava 650 grammi. Ora sta bene e torna a casa, gioia a Montoro Domenico nato alla Malzoni dopo 6 mesi di ricovero nella Tin oggi pesa 3 kg e 100 grammi

Torna a casa dopo sei mesi di ricovero nella terapia intensiva neonatale della Clinica Malzoni di Avellino il piccolo Domenico, ilneonato nato alla 25esima settimana di gestazione. Miracolo alla Malzoni e gioia a Montoro per il ritorno a casa del piccolo nato con un peso di soli 650 grammi sei mesi fa. Domenico è stato uno straordinario guerriero, venuto alla luce dopo che la sua mamma lo ha dato alla luce dopo 4 aborti e alla 25esima settimana. Nuovo “miracolo” dell’equipe del dottore salernitano Raffaele Petta, presso la clinica Malzoni di Avellino. Una gioia grande per amma Carmela e papà Raffaele. La coppia, si è rivolta al dottore Raffaele Petta, esperto nel settore di Gravidanze a Rischio, che ha proceduto con una terapia medica e chirurgia per prevenire un’ulteriore aborto.

Alla 25esima si è verificata un’emorragia, per cui è stato necessario il ricovero in Ostetricia presso la clinica Malzoni di Avellino, dove è stata operata con urgenza.

Il piccolo Domenico è nato peso di 650 grammi: Dopo 6 mesi, il piccolo, ha raggiunto il peso di 3.100 kg ed è stato dimesso in perfetta salute.