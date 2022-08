Donazione organi e prevenzione malattie rare: ecco la ciclopedalata per la vita La partenza da Lioni in Irpinia domenica 21 agosto

Torna “Io dono”, la giornata irpina dedicata alla sensibilizzazione per la donazione degli organi e per la prevenzione delle malattie rare. Dopo il fermo imposto dalla pandemia, l’associazione di oromozione sociale presieduta da Giovanbattista Capasso organizza il 21 agosto 2022 la giornata all’insegna della solidarietà, di alti valori umani e della valorizzazione naturalistica e turistica del territorio, dedicata alla sensibilizzazione per la donazione degli organi e per la prevenzione delle malattie rare.

Un evento promosso in collaborazione con dell’arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi, il sostegno della società italiana ed europea di nefrologia, della fondazione la nuova speranza, la fondazione Italiana del rene, l’ospedale bambino Gesù ospedale pediatrico, e la presenza di Fci, Aned, Aido, Avis, Anpas, Fiab, le amministrazioni dei comuni attraversati dal torpedone ciclistico e altre associazioni di volontariato.

Parteciperanno come è ormai consuetudine, centinaia di appassionati, trapiantati e difensori della sostenibilità ambientale: tutti pronti a condividere e divulgare un messaggio sull’importanza della donazione degli organi, “per restituire una persona ad una vita normale”.

La ciclopedalata vedrà la partenza da Lioni alle ore 9.30 e attraverserà nell’ordine, le località ed i Comuni di Sant’Angelo dei Lombardi (loc. Quadrivio), Guardia Lombardi (loc. Taverne) Andretta, Conza della Campania, Sant’Andrea di Conza, Teora e infine il rientro a Lioni alle ore 19.00 circa. In ogni tappa sono previsti momenti di riflessione e racconti delle testimonianze dei soggetti trapiantati ed ammalati, dei loro familiari e delle associazioni operanti nel settore. Senza contare le innumerevoli finalità e ricadute che saranno illustrate in conferenza stampa Tutti i dettagli e gli approfondimenti sull’evento saranno divulgati martedì 9 agosto alle 11.30 in conferenza stampa presso il Circolo della Stampa di Avellino.