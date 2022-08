Mancanza di medici: chiusa cardiologia dopo la recente inaugurazione Manifestazione di interesse per personale autonomo o collocato in pensione

Dopo soli pochi giorni dalla sua apertura, a causa di una già nota mancanza di organico sanitario, è chiusa allo stato attuale la divisione di cardiologia dell'ospedale Criscuoli- Frieri di Sant'Angelo dei Lombardi.

Al fine di potenziare già nel breve termine l'organico in forze presso i presidi ospedalieri dell'Asl, l'azienda sanitaria locale, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, ha indetto avviso di manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi a favore di personale medico in regime di lavoro autonomo o collocato in quiescenza, presso i Presidi Ospedalieri di Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi.

L'obiettivo è il reclutamento in tempi rapidi di medici nelle per far fronte alla grave carenza in chirurgia generale, anestesia e rianimazione, cardiologia, medicina interna, ortopedia, neurologia, pediatria, ginecologia ed ostetricia, nefrologia e dialisi, medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.