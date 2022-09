Galleria di Solofra: altri 7 giorni di chiusure: disagi in vista sul Raccordo Ecco come si circolerà fino al 9 settembre

Sarà prorogato di un’altra settimana l’attuale dispositivo di traffico attualmente in vigore all’interno della galleria ‘Monte Pergola’ del Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, a seguito di ulteriori richieste, pervenute agli Enti ed alle Istituzioni competenti, da parte delle Associazioni di categoria degli autotrasportatori.

Nel dettaglio, quindi, anche per la prossima settimana compresa tra lunedì 5 e venerdì 9 settembre, nella fascia oraria tra le 10.00 e le 14.00, la percorribilità della tratta di RA2 compresa tra Serino e Solofra – in direzione di Salerno – è garantita anche a tutti i mezzi pesanti (ad esclusione di quelli che trasportano merci pericolose od infiammabili).

Nei medesimi periodi temporali, per ragioni di sicurezza della circolazione, resta interdetta al transito, ad eccezione dei mezzi di soccorso, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco, la tratta tra Solofra e Serino – in direzione di Avellino – con percorsi alternativi indicati in loco.

A partire da sabato 10 settembre, poi, il transito tornerà ad essere regolamentato secondo il dispositivo precedentemente in vigore (attivazione del doppio senso di circolazione in un’unica canna del tunnel, opportunamente adeguata) anche in relazione alla piena ripresa delle attività scolastiche e lavorative.