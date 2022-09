Sanità in Irpinia, la denuncia del Nursind: "Dimenticati dai candidati" Il segretario Iannuzzi: "Nessuno parla del collasso dei pronto soccorso o delle aggressioni"

"Mancano poco più di tre settimane alle elezioni politiche ma il tema della sanità e del diritto alla salute è praticamente sparito dalle agende dei vari partiti politici. Dopo due anni di pandemia sembra che non interessi più a nessuno dei disagi che vivono gli infermieri campani e i cittadini della nostra Regione"

Così in una nota il segretario Territoriale Nursind Romina Iannuzzi che continua "Nessuna forza politica sta affrontando il tema delle gravi criticità dell’emergenza-urgenza che sta diventando, su tutto il territorio nazionale e in particolare in Campania, il vero punto di sofferenza della nostra sanità. Nessun candidato politico si sta interessando della medicina territoriale totalmente inesistente nella nostra provincia e nella nostra Regione. All’Ospedale di Ariano, di recente, a causa della carenza di Medici Anestesisti, sono stati interrotti gli interventi chirurgici in elezione. Su alcune Ambulanze del 118 mancano sia i medici che gli infermieri e nell’intero Sistema d’Emergenza Territoriale si riscontrano gravi criticità organizzative e gestionali. Viviamo in una Regione che non ha un Assessorato alla Sanità e che continua ad improvvisare senza che si intraveda una minima programmazione. Un territorio con un rapporto tra posti letto per acuti e post acuti ogni 1000 abitanti tra i peggiori d’Europa".

"Nessun candidato politico sta affrontando poi il tema delle vili aggressioni fisiche e verbali che giornalmente - aggiunge la Iannuzzi - , come un bollettino da guerra, subiscono gli operatori sanitari negli Ospedali Campani. Come Organizzazione Sindacale invitiamo donne e uomini candidati alle elezioni politiche a visitare i Pronto Soccorso della Campania, toccheranno con mano la sofferenza dei cittadini e i disagi degli operatori sanitari. I candidati politici si rechino nei primi giorni del mese presso i laboratori analisi privati accreditati, troveranno code chilometriche di pazienti con esenzione costretti a svegliarsi all’alba per mettersi in fila e poter effettuare dei prelievi del sangue mentre negli ospedali pubblici campani non sono stati apportati miglioramenti organizzativi per rendere accessibili i servizi. E’ avvilente e surreale che la questione sanitaria nella nostra Regione non sia al centro del dibattito politico"