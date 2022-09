Lavori in galleria. "Troppi disagi a Solofra, si completino gli interventi" Il sindaco Moretti: altri 7 giorni di passione . via Turci paralizzata di mattina dal traffico

Altri sette giorni di passione per automobilisti e pendolari in transito sul Raccordo Avellino Salerno. La proroga predisposta fino a venerdì di divieti e chiusure in galleria a Solofra prevede il mantenimento dei dispositivi che impongono, nella città della concia, la deviazione in direzione Avellino in località Turci. “Abbiamo scritto ad Anas e Prefetto Spena affinché ci siano certezze sulla fine degli interventi, che hanno dirottato in località Turci verso Serino un traffico intenso nelle ore del mattino - spiega il sindaco di Solofra Nicola Moretti -. Inutile negare che disagi e deviazioni hanno pesato sul comune, sulle strade di collegamento interne creando disagi, traffico e rallentamenti notevoli. Abbiamo scritto a prefetto e Anas per chiedere certezze sulla fine di questi interventi. Trenta giorni di disagi che sono coincisi con il rientro dalle vacanze di tante persone. Flussi di traffico intensi che hanno avuto un impatto notevole sulla nostra città”.

Prorogato il senso unico di marcia all’interno della galleria Monte Pergola di Solofra, sarà solo in direzione Salerno per tutti i veicoli. Nel rispetto delle limitazioni di velocità previste all’interno del tunnel resterà interdetto il transito in direzione Avellino per tutti i veicoli nella stessa fascia oraria. Il provvedimento, già in vigore, proseguirà da oggi fino a venerdì 9 settembre nella stessa fascia oraria compresa tra le 10 e le 14.

Il dispositivo si è reso necessario a seguito di ulteriori richieste, pervenute agli Enti e alle Istituzioni competenti, da parte delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, e prevede l’estensione della libera circolazione nella tratta del raccordo compresa tra Serino e Solofra, del tunnel in direzione Salerno anche a tutti i mezzi pesanti, ad eccezione di quelli che trasportano merci pericolose e infiammabili. Contestualmente, per motivi di sicurezza, nella stessa fascia temporale, scatta l’interdizione totale del transito in direzione Avellino, con deviazione della circolazione lungo i percorsi alternativi che sono individuati. Inoltre i mezzi superiori o uguali a 6,5 tonnellate provenienti da Salerno e diretti ad Avellino dovranno percorrere la A16 Napoli-Canosa e la A30 Caserta-Salerno.

“Ma i lavori hanno imposto un altro disagio - spiega Moretti -. Per consentire il transito delle auto abbiamo dovuto sospendere i lavori di capostazione nei pozzi della zona Turci. Lavori da completare senza altri rallentamenti e rinvii senza più disagi”.