Solofra, lunedì arriva De Luca. Moretti: "Ospedale e concia, più certezze" Il sindaco di Solofra annuncia l'arrivo del Governatore

Conto alla rovescia per la riapertura dell’ospedale “Landolfi” di Solofra. Il sindaco Nicola Moretti si prepara ad accogliere la visita del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, fissata il prossimo lunedì 12 settembre. Un appuntamento richiesto espressamente dal primo cittadino, con l’intento di ottenere le necessarie rassicurazioni sul prosieguo dei lavori di ammodernamento ed adeguamento del nosocomio della città della concia, nel rispetto del cronoprogramma stilato dall’azienda ospedaliera “Moscati” di Avellino, che prevede l’ultimazione del cantiere e la riapertura del plesso ospedaliero entro la fine di quest’anno. L’arrivo del governatore Vincenzo De Luca servirà proprio a capire nei dettagli lo stato di avanzamento dell’opera.

“L’aspettativa della mia comunità - le parole del sindaco Nicola Moretti - è che i tempi di riapertura siano rispettati; la popolazione di Solofra, e non solo, attende finalmente di poter usufruire di nuovo dei servizi sanitari dell’ospedale “Landolfi”. La sua riattivazione permetterà anche di ridurre le criticità che si registrano presso l’ospedale “Moscati” di Avellino. Dalle verifiche fatte sul posto e i continui contatti intrattenuti con la direzione strategica del “Moscati”, so che i lavori stanno procedendo spediti, le prime impalcature sono state smontate mentre è a un passo il completamento del nuovo reparto di terapia intensiva. Attendiamo dunque dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca conferme e notizie positive in merito; il nuovo piano di rimodulazione dell’assistenza sanitaria predisposto da Palazzo Santa Lucia prevede un punto di primo soccorso, un centro di riabilitazione con 26 posti letto, un reparto di lungodegenza con 18 posti letto, la radiologia con 18 posti letto, il reparto di medicina territoriale, il reparto di servizio psichiatrico di diagnosi e cura con 18 posti letto, 4 posti letto di fisiopatologia e riproduzione che andranno a potenziare il servizio di punto nascita e ginecologia. Saremo attenti controllori che il piano venga attivato nella sua integrità e nei tempi promessi - conclude la fascia tricolore – , se la Regione manterrà gli impegni presi, e dai colloqui personali avuti con il presidente De Luca ho pochi dubbi in merito, Solofra riotterrà un punto di riferimento di assistenza sanitaria di tutto rispetto, integrandosi con l’offerta del nosocomio avellinese, a beneficio dei cittadini di tutta l’Irpinia”.

Dopo la visita presso l’ospedale, programmata alle ore 16.00, il governatore Vincenzo De Luca incontrerà alle 17.00 a Palazzo Orsini, gli imprenditori industriali del settore della concia; una riunione fortemente voluta dal sindaco Moretti per avere chiarimenti sull’avanzamento dell’iter procedurale per l’ingresso della zona industriale di Solofra tra le aree Zes e i finanziamenti necessari al riammodernamento degli impianti di depurazione.