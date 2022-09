Star di Hollywood arriva ad Atripalda. Marisa Tomei: "Qui le mie origini" Domani l'arrivo della attrice premio Oscar

"Con emozione ed un pizzico di orgoglio, annunciamo ai cittadini che domani mattina la nostra città ospiterà una grande star di Hollywood: Marisa Tomei, vincitrice del Premio oscar come "Miglior attrice non protagonista" per il film "Mio cugino Vincenzo" (1993).

La nota attrice, infatti, ha chiesto al sindaco Avv. Paolo Spagnuolo di approfondire le sue origini atripaldesi.". Così il sindaco anni a l'arrivo della star. " Il primo cittadino, insieme all'Ufficio Anagrafe comunale, si è subito attivato per reperire gli appositi certificati anagrafici di alcuni suoi antenati. Contestualmente, è stato coinvolto anche don Fabio Mauriello, la cui presenza è stata sollecitata dalla stessa artista. Don Fabio, quindi, è riuscito a recuperare con successo un importante certificato di battesimo di un parente di Tomei.

Tomei, protagonista di tanti film di successo, tra cui l'ultima trilogia di "Spider-Man", dove ha interpretato May Parker, la zia di Peter Parker/Spider Man, verrà accolta a Palazzo di Città dal sindaco Avv. Paolo Spagnuolo e, insieme a Don Fabio Mauriello, sarà accompagnata a visitare lo Specus Martyrum.

Qui verrà registrata una puntata del documentario americano "Dream of Italy", trasmesso sulla PBS. È superfluo aggiungere che si tratta di un'importante occasione per incentivare, ancora una volta, il brand "Atripalda", stavolta ben oltre i confini italiani.". Conclude Spagnuolo.