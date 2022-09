De Luca a Solofra: "Abbiamo salvato il Landolfi, lo avrebbero chiuso i NAS" Visita del governatore che ha rassicurato anche gli attivisti del Comitato a tutela dell'ospedale

Pace fatta tra la comunità di Solofra e il governatore De Luca. L'ospedale Landolfi riaprirà a gennaio.

L'annuncio a margine della visita al plesso ospedaliero della città della concia. "Partiamo da un presupposto: noi abbiamo salvato l'Ospedale, perché il Pronto Soccorso sarebbe stato chiuso dai Nas dopo mezz'ora" - esordisce il Governatore "Abbiamo deciso di investire 12 milioni e 600mila euro, un investimento enorme. Abbiamo pensato di investire in nuove tecnologie per un'ospedale all'avanguardia, con servizi di qualità. Saranno completati tutti i lavori entro quest'anno".

"Ci sono stati dei problemi a reperire il materiale per gli infissi - ha aggiunto - ma a dicembre verranno completati i lavori. Sarà una bellissima struttura: avremo tutta una serie di laboratori non inizialmente previsti e consentiranno un'integrazione piena con il Moscati che, già di per sé, è una grande eccellenza. Con il direttore dell'Asl di Avellino Ferrante vogliamo migliorare la rete territoriale. Vogliamo trasferire nel vecchio Moscati tutti gli uffici dell'Asl e altri servizi essenziali per i nostri cittadini".

Il governatore ha dato rassicurazioni anche agli esponenti del comitato “Salviamo il Landolfi” che in questi anni hanno portato avanti la battaglia a difesa dell'ospedale.

A seguire De Luca ha incontrato a Palazzo Orsini gli imprenditori conciari che gli hanno manifestato le loro richieste su infrastrutture sviluppo industriale e in particolare sul caro energia chiedendo provvedimenti che aprano alle fonti rinnovabili.