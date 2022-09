Monteverde, feudo dei Grimaldi: arriva il principe Alberto Di Monaco Il prossimo 4 ottobre la visita del principe nel Borgo Irpino

Arriverà a Monteverde, uno dei feudi dei Grimaldi, il principe Alberto di Monaco.

Si tratta della sua prima visita in quello che era stato in passato proprio un feudo della famiglia Grimaldi. Nel ‘500 era il marchese Onorato I dei Grimaldi a rappresentare la famiglia genovese nel territorio tra Puglia e Campania. Tappa certa della visita quella nel castello baronale dei principi Grimaldi.Il principe, che guida il suo Stato dalla morte del padre Ranieri III nel 2005, visiterà per la prima volta Monteverde, borgo assai caratteristico con il suo castello e il suo centro storico, per consolidare quel legame con l’Irpinia mai assopito. Monteverde infatti fa parte dei comuni italiani riconosciuti come siti storici della famiglia monegasca.