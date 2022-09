Allerta meteo: scuole chiuse anche ad Avellino. Festa ha formato l'ordinanza Il sindaco di Avellino chiude le scuole di ogni ordine e grado

Scuole chiuse anche ad Avellino per l'emergenza meteorologica. Con provvedimento numero 442 il primo cittadino ha deciso di evitare ogni rischio collegato all'emergenza maltempo, visti i ripetuti avvisi della protezione civile.

Si alza il livello di criticità e i sindaci chiudono le scuole in molto comuni. L'allerta meteo interesserà anche domani tutta la Campania. Anche ad Avellino, le scuole resteranno chiuse nella giornata di domani, come a Benevento ,Napoli e Caserta e in numerosi altri comuni tra le province campane.

In serata, il sindaco del capoluogo irpino Gianluca Festa ha firmato l'ordinanza con cui dispone "la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani 26 settembre per allerta meteo".