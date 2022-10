Dramma povertà, Panacea entra nelle case grazie alla forza degli imprenditori Maria Spina Pratola: "La vostra vicinanza ha alleviato i disagi di tante famiglie in difficoltà"

“A nome della Panacea l'associazione che rappresento e della nostra comunità, desidero esprimere i più sentiti ringraziamenti per aver contribuito con le vostre donazioni che spesso coincidono con i periodi delle festività natalizie e pasquali ad alleviare i disagi di tante famiglie che attraversano momenti difficili in questo periodo particolare.”

A parlare è Maria Spina Pratola, responsabile dell’associazione di volontariato Panacea di Ariano Irpino. Il messaggio è indirizzato alla nota azienda Grano Armando ed in modo particolare al presidente Armando Enzo De Matteis.

Auspico che il nobile gesto dell'azienda da lei rappresentata, funga da stimolo per tanti imprenditori della nostra comunità poiché l'unica forma di contagio che conosciamo è quella della solidarietà.

Un secondo grazie, che ha lo stesso valore di quello presedente, Maria Spina Pratola, ha voluto rivolgerlo alla rinomata azienda Farine Magiche, guidata da Antonio Lo Conte:

“In tempi in cui si affrontano emergenze come quella che stiamo vivendo, è con grande riconoscenza che accogliamo le vostre generose donazioni, in particolar modo quelle che coincidono con i periodi della festività pasquali e natalizie. Per merito di persone come voi, che credono nella carità come scelta libera e consapevole, la Panacea, ha potuto rafforzare giorno dopo giorno il proprio impegno nell'emergenza, all'insegna di una solidarietà sempre viva e discreta.

La vostra vicinanza ha avuto un ruolo notevole nell'aiutare le famiglie che quotidianamente accedono ai nostri servizi, incrementando un'impagabile funzione morale e sociale nell'interesse di tutta la comunità.”