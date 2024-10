Screening senologico: il convitto nazionale di Avellino si tinge di rosa Giornata internazionale contro il cancro al seno

A partire da domani, e fino alla fine del mese di ottobre, per celebrare la Giornata Internazionale contro il cancro al seno, istituita dall’Oms, la facciata storica del convitto nazionale di Avellino si tingerà di rosa, tramite le luci del led wall dell’Istituto.

È un modo per esserci anche in questa importantissima e necessaria occasione. Presso gli spazi dell’Istituto, messi a disposizione dal rettore dell’Istituzione, Attilio Lieto, si svolgerà, in collaborazione con la Lilt, presieduta da Mario Belli, lo screening volontario per tutto il personale femminile.