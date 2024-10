Mannoia e Ranieri al teatro Gesualdo, da lunedì in vendita i biglietti Lunedì 28 ottobre sarà possibile assicurarsi un posto al Teatro comunale di Avellino

Viste le numerose richieste arrivate in questa prima settimane di vendita del carnet comprensivo dei 13 spettacoli che compongono il ricco cartellone del Massimo cittadino, lunedì 28 ottobre sarà possibile assicurarsi un posto al Teatro comunale di Avellino anche per i due eventi fuori abbonamento: il concerto di Fiorella Mannoia e lo show di Massimo Ranieri

I biglietti per assistere a “Fiorella Sinfonica”, il live della cantautrice romana che per l’occasione sarà accompagnata da una intera orchestra, in programma il 4 dicembre alle ore 21, e a “Tutti i sogni ancora in volo”, lo spettacolo-tributo al BelPaese dell’artista napoletano, ad Avellino il prossimo 26 aprile alle ore 21, saranno messi in vendita online sui circuiti Go2 e TicketOne, presso tutti i punti vendita autorizzati sul territorio e al botteghino del Teatro Gesualdo, aperto dal lunedì al sabato dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18

La vendita, invece, dei tagliandi relativi ai singoli spettacoli che compongono il cartellone della nuova stagione, saranno disponibili nelle stesse modalità a partire da lunedì 4 novembre

Il costo dei biglietti per assistere al concerto di Fiorella Mannoia è

Prima platea 80€

Seconda platea 70€

Galleria centrale 55€

Galleria laterale 45€

Il costo dei ticket per lo spettacolo di Massimo Ranieri è

Prima platea 65€

Seconda platea 55€

Galleria centrale 45€

Galleria laterale 35€