Avellino-Monopoli 1-0: tabellino e voti dei lupi, Patierno speaker L'attaccante lancia il coro finale della festa biancoverde sotto la Curva Sud

L'Avellino piazza la nona vittoria di fila e riscrive il record societario in terza serie (8 successi consecutivi nella stagione 1972/1973) con l'1-0 sul Monopoli firmato da Lescano al 33'. I lupi fanno festa con il +5 sul Cerignola a due giornate dal termine. Patierno diventa speaker, lancia il coro finale nell'abbraccio squadra-tifosi sotto la Curva Sud.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentaseiesima Giornata

Avellino - Monopoli 1-0

Marcatori: 33’ pt Lescano (A)

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Armellino (19’ st Palumbo), Palmiero (40’ st Rocca), Sounas; Russo (32’ st Tribuzzi); Lescano (40’ st Zuberek), Panico (19’ st D’Ausilio). All. Biancolino. A disp. Pizzella, Marson, Todisco, Cionek, Frascatore, Arzillo, Mutanda, Campanile, Manzi

Monopoli (3-5-2): Vitale; Bizzotto, Miceli, Viteritti; Valenti (37’ st Sylla), Falzerano, De Risio (24’ st Battocchio), Scipioni (14’ st Calvano), Pace; Pellegrini (24’ st Yeboah), Grandolfo (14’ st Bruschi). All. Colombo. A disp. Albertazzi, Bulevardi, Cristallo, Virgilio, Contessa, Cellamare

Arbitro: Mastrodomenico

Ammoniti: Russo (A), Miceli (M), Calvano (M), Iannarilli (A), Pace (M)

Recupero: 2’ pt, 6’ st