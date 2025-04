Avellino-Monopoli 1-0, Colombo: "Gara giocata in uno stadio fantastico" Il commento del tecnico dei pugliesi al termine del match

"Abbiamo giocato in una cornice di pubblico fantastica". Così Il tecnico del Monopoli, Alberto Colombo, si è espresso al termine del match vinto dall'Avellino sui pugliesi (1-0): "La squadra ha ipotecato la promozione e ha dimostrato il valore che aveva già espresso nelle precedenti gare. - ha affermato Colombo - Mi ha colpito affrontandola e ha dimostrato perché ha conquistato 9 vittorie di fila. Devo fare i complimenti alla mia squadra perché ha vissuto un match in equilibrio e ha lottato fino alla fine. Sarà per la spinta, per il valore dei singoli, di tutta la squadra, ma l’Avellino ha costruito la promozione con grandi meriti. Il nostro percorso? Vogliamo il massimo e, quindi, il terzo posto. Volevamo il massimo anche a Cerignola. Rappresento qui una squadra e uno staff che ha valori importanti. Si può parlare di bravura, di tecnica, ma il Monopoli è una società modello. Quando ho sentito cose strane... sono caduto dalle nuvole. Non c’era alcun caso. La verità è che ce la siamo giocata con tutti. Passo indietro rispetto a quel match? Sì, ma per il valore dell’avversario che va sottolineato. Ha bloccato i nostri dettagli offensivi”.