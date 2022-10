Ospedale ex San Giacomo: Ferrante conferma l’impegno per la Casa di comunità La soddisfazione del sindaco di Montefoorte Costantino Giordano

Nel corso della Conferenza dei Sindaci convocata questa mattina dal neodirettore generale dell’Asl di Avellino Mario Ferrante, è stata ribadita con fermezza la volontà dell’Asl di intraprendere una serie di azioni che avranno risvolti importanti anche sul territorio montefortese. In particolare, si avvierà il percorso di attuazione degli ospedali di comunità e delle case della salute che coinvolgerà anche la nostra struttura ospedaliera dell’ex San Giacomo. Una notizia splendida che mi rende felice sia come Primo cittadino che come montefortese - spiega il sindaco Costantino Giordano - e che da seguito al lungo lavoro programmatico e istituzionale che abbiamo intrapreso da tempo.

All’incontro, svoltosi presso l’Hotel de La Ville, ha partecipato il vicesindaco Martino della Bella: il manager dell’Asl ha praticamente confermato la programmazione già posta in essere dalla Regione Campania e sollecitata dalla nostra Amministrazione, ovvero l’istituzione dell’Ospedale di Comunità, della Casa della Salute e del Cot.

Inoltre, si è ribadita la necessità di un rafforzamento della medicina territoriale, potenziando tra l’altro i Distretti sanitari, e ponendo in evidenza l’importanza della telemedicina e della telediagnostica che pure noi avevamo auspicato in tempi non sospetti.

L’Ospedale di Comunità svolgerà una funzione sociale molto importante. Struttura intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, fornirà tutti gli interventi sanitari a bassa intensità clinica, compresa la sorveglianza sanitaria infermieristica, continuativa e notturna e i servizi radiodiagnostici e di laboratorio.

La Casa della Salute assicurerà i servizi ambulatoriali e domiciliari, sanitari e sociali a tutte le fasce della popolazione, erogando consulenze, visite specialistiche e prestazioni assistenziali nelle ore diurne.

Piano piano stiamo chiudendo un cerchio di fondamentale importanza per garantire la salute dei nostri concittadini, nonostante i tagli alla Sanità attuati in questi ultimi anni.