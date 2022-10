Lavori sul raccordo: galleria di Solofra chiusa in entrambi i sensi di marcia Stanotte scatta il dispositivo di chiusura della galleria di Monte Pergola

Non c'è pace per gli automobilisti in transito sul Raccordo Avellino-Salerno. I lavori nella galleria di Solofra, da mesi stanno mettendo a dura prova la pazienza di automobilisti e viaggiatori. Stanotte nuova chiusura in galleria. Ecco l'avviso

"Si comunica la chiusura della canna autostradale Monte Pergola in entrambi i sensi di marcia, dalle ore 22.00 del 24 ottobre 2022 alle ore 06.00 del 25 ottobre 2022. Pertanto il traffico veicolare è dirottato sul percorso alternativo".