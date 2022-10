Solofra, restyling al cimitero: parcheggio, area a verde e nuovo ingresso La cerimonia di inaugurazione martedì primo novembre

Il cimitero di Solofra si dota di un nuovo ingresso, di un ulteriore e ampio parcheggio e di un’area attrezzata a verde, il tutto per rendere più agevole e confortevole la visita ai propri cari defunti. Proprio in occasione delle festività dell’1 e 2 novembre, l’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Moretti inaugurerà i nuovi servizi a disposizione del Camposanto, realizzati attraverso un investimento di circa 160mila euro, che ha permesso non solo di migliorare la fruizione del cimitero, ma anche di chiudere definitivamente per Solofra la pagina del post terremoto.

Il nuovo parcheggio da 50 posti auto (due dedicati alle persone con disabilità fisiche) e la nuova area verde sono stati realizzati infatti laddove sorgevano ancora gli ultimi prefabbricati presenti nella città della concia. Attraverso uno dei primi atti del suo mandato, il primo cittadino ha infatti deciso di eliminare quello che rimaneva di quelle palazzine, pensando a risistemare subito l’area di circa 3mila metri quadri e dargli una nuova funzionalità. Obiettivo raggiunto in soli tre mesi.

La cerimonia di inaugurazione si svolgerà martedì primo novembre, alle ore 14, davanti al cimitero di Solofra, alla presenza delle autorità civili e religiose. Si invitano con la presente gli organi di stampa a partecipare.