Lavori collegati alla Galleria Monte Pergola, limitazioni sull'Avellino-Salerno Nel periodo compreso tra lunedì 31 ottobre e venerdì 4 novembre

Lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino” è necessaria l’esecuzione di interventi di manutenzione afferenti alla galleria ‘Monte Pergola’.

In particolare, per l’esecuzione di attività sulla segnaletica dell’asse principale del Raccordo, nel periodo temporale compreso tra lunedì 31 ottobre e venerdì 4 novembre – tra le ore 8.00 e le ore 16.00, eccetto martedì 1° novembre – sarà attivo il restringimento della carreggiata nord, tra lo svincolo di Montoro nord e lo svincolo di Montoro sud (tra il km 12,500 ed il km 17,000), in funzione dell’avanzamento delle lavorazioni.

Inoltre, per l’esecuzione di interventi di manutenzione all’interno del tunnel, tra le ore 22.00 di mercoledì 2 e le ore 6.00 di giovedì 3 novembre sarà interdetta al transito la tratta del Raccordo Autostradale 5 compresa tra Serino e Solofra, in entrambi i sensi di marcia.

La circolazione utilizzerà i percorsi alternativi indicati in loco, già adottati in precedenza.