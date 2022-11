Landolfi, Moretti incontra Pizzuti: "Da gennaio apertura a step dell'ospedale" La struttura sarà dotata di una risonanza magnetica

Presso gli uffici amministrativi dell’ospedale “Moscati” si è svolto questa mattina un incontro, richiesto dal primo cittadino, tra il sindaco di Solofra Nicola Moretti e il manager dell’Azienda Ospedaliera Renato Pizzuti. Oggetto della discussione i lavori di riqualificazione del nuovo ospedale “Landolfi”. Al termine della riunione, a cui hanno partecipato in rappresentanza dell’amministrazione di Solofra anche Gabriele Buonanno, delegato all’ambiente, e Gerardo De Stefano, delegato alla sanità, il sindaco Moretti si è dichiarato «estremamente soddisfatto».

«Abbiamo appreso dal direttore generale Renato Pizzuti - le parole del primo cittadino - che il cronoprogramma dei lavori di riqualificazione del ‘Landolfi’ di Solofra sta venendo pienamente rispettato: il cantiere verrà dunque completato entro il 31 dicembre 2022, come annunciato dal governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. Questo permetterà, a partire da gennaio, l’apertura a step del nosocomio: si partirà riaprendo le porte del secondo e del terzo piano della struttura, con i primi servizi che verranno riattivati a disposizione dell’utenza. La grande novità, che apprendiamo con molto piacere, è che la direzione strategica del ‘Moscati’ ha deciso di dotare l’ospedale di Solofra di una risonanza magnetica. Non solo – conclude Moretti - grazie alla collaborazione dell’Asl, presso il ‘Landolfi’ verranno aperti anche gli ambulatori, indispensabili per garantire alla nostra cittadinanza un sistema sanitario degno di tal nome».