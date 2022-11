Ornella Muti in visita alla Collegiata di Solofra: "Torno presto a trovarvi" La visita della star

L'attrice Ornella Muti, di passaggio in provincia di Avellino per partecipare ad un evento, ha fatto visita alla Collegiata di San Michele arcangelo, a Solofra. Un evento speciale per la città della Concia che ha accolto la splendida star del cinema italiano.

"Una bellissima sorpresa che testimonia un interesse crescente per il valore artistico e culturale della nostra insigne Collegiata" scrive la Proloco che ha guidato la Muti in un tour presso il simbolo religioso della città della concia.

"Ornella, così ha voluto la chiamassimo sin da subito, si è ripromessa di ritornare in città per ammirare le bellezze del centro cittadino - conclude la Proloco".

Ad accoglierla il Primicerio Don Mario Pierri, il Sindaco Nicola Moretti, l'Assessore alla Cultura Mariangela Vietri, il Consigliere Bryan Penna, il Presidente della nostra Associazione Domenico Cosimato ed il Vicepresidente Bruno Pirolo con la nostra instancabile associata Adele Pirolo.