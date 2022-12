Solofra, chiusura notturna della galleria Monte Pergola Solo una notte dalle 22 la tratta compresa tra Serino e Solofra, in entrambe le direzioni

Per l’esecuzione di alcune attività di manutenzione all’interno della canna in direzione di Avellino della galleria ‘Monte Pergola’, tra le ore 22.00 di mercoledì 14 e le ore 06.00 di giovedì 15 dicembre sarà chiusa al transito, in entrambe le direzioni, la tratta compresa tra Serino e Solofra, tra il km 19,400 ed il km 23,300.

La circolazione verrà deviata in loco, lungo i consueti percorsi alternativi già attivati in occasione della medesima chiusura della tratta.