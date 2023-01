Nuovo stadio, la sinistra: "Un favore al privato". Festa: "Solo fake news" E sul caso Maggio interviene il prefetto: "mantenere sempre correttezza, mi farò sentire"

Nuovo stadio e caso Maggio, la sinistra avellinese accusa Festa. Si consuma lo scontro a distanza, Amalio Santoro non fa sconti sul costruendo nuovo Partenio "C'è un progetto di circa 100 milioni, un mega centro commerciale, si preannuncia una variante urbanistica esorbitante"

Rebus Stadio

"Non c'è chiarezza sulla questione tributi, è stato smentito anche il parere del consulente scelto dal Comune che suggeriva questa strada ma non c'è stato nessun impegno perchè si paghi almeno l'Imu e la Tari sulla parte commerciale. Non c'è la certezza di pagare da parte della società un canone di affitto per i 90 anni di concessione della struttura. Inoltre, non si pagheranno gli oneri di urbanizzazione. Per un Comune in stato di pre-dissesto, che spende e spande per luci e concertini, c'è il rischio di finire in un autentico dissesto”.

Ma per il sindaco Festa siamo di fronte a una lunga sequenza di fake news. “Si tratta di falsità, di mistificazione della realtà. Nessuno ha mai detto, nè tantomeno approvato, il mancato pagamento di Imu e Tari da parte del soggetto proponente che ricordo essere l'Us Avellino, mai previste agevolazioni. L'esproprio seguirà le procedure nazionali e la legge. Parliamo di una gara ad evidenza pubblica europea, evidentemente avremo un pullman di partecipanti. Se la sinistra crede che ci siano queste speculazioni, avremo decine di partecipanti che renderanno la competizione molto più conveniente per il Comune".

Il caso Maggio-Todisco

Altro tema caldo sono le minacce del presidente Maggio a Francesco Todisco: “Subito dimissioni - chiede Giancarlo Giordano - Il sostegno del sindaco e della maggioranza sono peggiori delle stesse scivolate di Maggio, che farebbe bene a prendere atto della sua incapacità di gestire la discussione democratica nell'aula consiliare e a prendere la decisione di dimettersi per la dignità del ruolo e di quell'aula. Da lui termini gomorroidi"

Il ruolo della Spena

E sulla vicenda interviene anche il prefetto. L'invito della Spena a tutti, specie a chi ricopre cariche istituzionali, a mantenere sempre comportamenti corretti e specchiati. "Non mancherò, appena avrò occasione, di richiamare le parti in causa”.