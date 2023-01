Alta Velocità, l'Irpinia vuole rompere l'isolamento Cogliere le occasioni del PNRR per agganciare il capoluogo ai grandi snodi ferroviari della Regione

Connettere l’Irpinia ai grandi snodi ferroviari della Regione e permetterle di uscire dall’isolamento in tema di mobilità.

Ne hanno discusso relatori autorevoli al convegno organizzato al Carcere Borbonico dalla Svimar e dal movimento “Insieme per avellino e l’Irpinia”.

Per il presidente Svimar, Giacomo Rosa, è fondamentale agganciare le aree interne ai grandi vettori su ferro e per far questo non bisogna sprecare la grande opportunità offerta dai fondi del PNRR a cominciare dall’Alta Velocità Napoli – Bari.

Il consigliere regionale 5 Stelle Vincenzo Ciampi sottolinea come "non si possa più perdere tempo: il diritto alla mobilità in Irpinia è poco garantito. Trovo molto grave che Avellino non sia ancora collegata al meglio con Salerno e Afragola".

Infine il consigliere delegato del governatore De Luca Francesco Todisco. “La Stazione Hirpinia sarà a servizio di tutta la provincia ma, detto questo, per agganciare ancor di più il capoluogo all’Alta Velocità, è fondamentale che gli enti locali presentino dagli studi di fattibilità credibili, con i costi da sostenere, e la Regione a quel punto farà sicuramente la sua parte”: