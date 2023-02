Candelora 2023, a Montevergine anche il comune di Solofra Presente l'assessore alle politiche sociali Loredana Attianese

“La Candelora ad Avellino, con la cosiddetta ‘Juta dei Femminielli’ al Santuario di Montevergine, rappresenta davvero un unicum per il nostro Paese. Un simbolo di accoglienza e inclusione, il superamento di ogni barriera sociale, una tradizione che ci spinge nella modernità: per questo abbiamo deciso di essere presenti, come amministrazione e in particolare come commissione alle pari opportunità, testimoniando la nostra volontà di imporre un cambio di passo all’intera comunità. Colgo l’occasione di ringraziare il sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio e l’assessore alle politiche sociali Elena Pagano, che ci hanno invitato a prendere parte a questa splendida giornata”, con queste parole l’assessore alle politiche sociali Loredana Attianese celebra la giornata del 2 febbraio.

L’esponente della giunta Moretti ha partecipato all’evento, assieme a una rappresentanza della commissione pari opportunità del comune di Solofra: “Gli occhi misericordiosi di Mamma Schiavona sono un’immagine e un segno di speranza per tutti, dal suo abbraccio dobbiamo prendere esempio per far cadere ogni muro di divisione, riscoprendo il valore autentico di comunità. Nessuno si deve sentire diverso, emarginato, ultimo: giornate come questa mi spingono a rinnovare il mio impegno nel delicato settore che ricopro per raggiungere questi risultati”.