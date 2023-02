Arriva la statua miracolosa della Madonna di Fatima: una gioia per Montoro Alla frazione Piano di Montoro

Alla frazione Piano di Montoro arriva la statua della Madonna di Fatima e con essa la missione Mariana. Un evento voluto fortemente da don Adriano D’Amore che guida con entusiasmo la Parrocchia San Giovanni Battista e San Nicola da Talentino e la Parrocchia Santa Maria a Zita e San Bartolomeo.

La statua miracolosa della Madonna di Fatima arriverà giovedì e resterà a Montoro fino a domenica. Per la comunità di Montoro tutta sarà un momento di grande fede e si annuncia per questo una mobilitazione anche dai comuni confinanti della valle dell’Irno.

Durante i giorni della Missione la Chiesa Parrocchiale di Piano resterà aperta dalle 07.00 alle 24.00 per la preghiera personale. I Sacerdoti saranno a disposizione per il sacramento della Confessione. “E’con grande gioia che annunciamo la Missione Mariana con la sacra Effige della Madonna di Fatima, pellegrina di pace nella nostra comunità - spiega don Adriano - Saranno giorni di grazia, di preghiera e di gioia animati dai Padri, dalle Suore e dai giovani Missionari del G.A.M. Non lasciamoci sfuggire questa occasione per incontrare il Suo tenerissimo sguardo e, attraverso di Lei, lo sguardo pieno di misericordia di Gesù. Lei, nostra Madre, ci aspetta per offrirci la vera gioia! Venite e vedrete”.

I fedeli in questi giorni sono invitati a scrivere delle letterine, contenenti preghiere e ringraziamenti alla Vergine che verranno bruciate l'ultima sera in piazza. I bambini e i ragazzi offriranno una rosa bianca insieme con la letterina alla Madonna durante il cenacolo del sabato pomeriggio. I giovani Missionari nella mattinata di domenica visiteranno le famiglie per affidarle al Cuore Immacolato di Maria. “II G.A.M. è un Movimento giovanile di ispirazione eucaristica, mariana ecclesiale. - spiega don Adriano nell’annuncio dell’evento - Con i Cenacoli vuole conquistare i giovanie i fanciulli e fargli amare il Rosario, la Parola di Dio, la Confessione, l’ Eucarestia, il Papa e la Chiesa. Riscopre la Confessione come esperienza di gioia e l'Eucaristia come esperienza di cielo e di risurrezione. Vuole riportare Dio nelle famiglie, nelle scuole, nelle comunità e nella società. Ha un sogno: costruire la civiltà dell'amore e preparare la primavera della Chiesa Lancia i giovani nell'evangelizzazione. Chi vuole avere qualche informazione in più e aderire al GAM. potrà chiedere ai giovani missionari durante questi giorni”. (foto dal web)