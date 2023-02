Fortini: "Se non difesa, la scuola sparirà in molti comuni delle aree interne" La riforma dell’autonomia scolastica mette a serio rischio la Campania

La riforma dell’autonomia scolastica e i rischi che ne derivano. L’assessore regionale all’istruzione e alle politiche giovanili Lucia Fortini è preoccupata per il futuro che attende la Campania.

Ospite ad un convegno promosso dal vice sindaco del comune di Ariano Irpino Grazia Vallone sul tema la scuola di oggi e di domani in Irpinia ha fatto questa considerazione.

"Se non difesa, la scuola di domani sarà piena di problemi e sarà una scuola che sparirà in alcuni comuni. Ci auguriamo quindi che il ricorso della regione Campania ha avviato contro il comma della finanziaria, possa darci ragione. Ci fa già ben sperare il fatto che ci siano altre regioni insieme a noi, Toscana, Emilia Romagna, Puglia e ne seguiranno ancora altre. Una battaglia che credo debba essere delle regioni del mezzogiorno, rispetto ad una visione di scuola che non ci piace."

A preoccupare in modo particolare sono i tagli sulle scuole nelle aree interne a causa del piano di dimensionamento scolastico.

"Ci sono una serie di parametri che naturalmente nelle aree interne non reggiamo. E non è vero quello che si dice che con un dimensionamento scolastico non si taglieranno plessi. Questo potrebbe accadere soprattutto nelle piccole comunità e ciò significherebbe la morte di tanti comuni."

Presenti al convegno il sindaco Enrico Franza, l'assessore Grazia Vallone, la consigliera provinciale Laura Cervinara, alcuni sindaci e amministratori del dettitorio, dirigenti scolasti e una delegazione di alunni.

Oggi alle 14.00 nell'edizione del telegiornale di Otto Channel sul canale 16 del digitale terrestre l'intervista all'assessore Lucia Fortini.